Brentford: creata in edizione limitata una maglietta con i tatuaggi dei tifosi

Il Brentford, in collaborazione con Umbro per il secondo capitolo dell’iniziativa “How Deep is Your Love”, ha creato delle nuove magliette con il prezioso contributo dell’artista Floor Wesseling di Blood in, Blood out. Una maglia quasi celebrativa, ma dell’amore dei tifosi per la squadra, con simboli, scritte e grafiche tatuate sulla pelle dei fan più accaniti. Sono stati dunque selezionati i tatuaggi più belli e simbolici di più di cento tifosi delle Bees e sono stati trasformati in una maglia unica. Un risultato spettacolare, con le divise in edizione limitata, disponibile in rosa e blu e con un costo di 60 sterline sullo store del club. Non solo i tatuaggi dei tifosi, perché all’iniziativa hanno partecipato anche i giocatori David Raya, Pontus Jansson e Joshua Dasilva.

A closer look at #howdeepisyourlove X #BrentfordFC jersey, showcasing real tattoos from devoted bees fans#Umbro pic.twitter.com/I96kQNZGaK — Brentford FC (@BrentfordFC) December 26, 2022