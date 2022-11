Brasile-Serbia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario e tutte le indicazioni per vedere Brasile-Serbia in tv, match della prima giornata del girone G del Mondiale di Qatar 2022. Ad affrontarsi sono i verdeoro di capitan Neymar, tra i favoriti alla vittoria finale, contro i meno quotati est europei del Ct Dragan Stojkovic. Il fischietto del match di oggi sarà l’iraniano Alireza Faghani. Il fischio d’inizio di Brasile-Serbia è fissato alle ore 20:00 italiane di giovedì 24 novembre, con la partita che sarà visibile in tv e in chiaro su Rai 1 e su Rai 4K, oltre che in streaming sull’app gratuita di Raiplay.

