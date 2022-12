Boxing Day oggi in tv: programma, orari e diretta tv Premier League 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv il Boxing Day di Premier League 2022/2023, ovvero il tradizionale appuntamento del 26 dicembre. Dopo l’antipasto della Coppa di Lega torna il piatto forte del calcio inglese con la diciassettesima giornata del campionato. Sette le sfide in programma quest’oggi, che saranno seguite da Chelsea-Bournemouth e Manchester United-Nottingham Forest il 27 e da Leeds-Manchester City il 28 dicembre. Match serale che vedrà protagonista la capolista Arsenal: gli uomini di Arteta puntano a confermarsi nella seconda parte di stagione.

BOXING DAY IN TV – Sky Sport sul proprio canale Sky Sport Football trasmetterà integralmente le sfide delle 13:30 (Brentford-Tottenham), delle 18:30 (Aston Villa-Liverpool) e delle 21:00 (Arsenal-West Ham). Per gli incontri delle ore 16:00 verrà proposta una diretta gol con collegamenti da tutti i campi di gioco.

PROGRAMMA BOXING DAY PREMIER LEAGUE 2022/2023

Lunedì 26 dicembre

Ore 13:30 – Brentford-Tottenham (Diretta Sky Sport Football)

Ore 16:00 – Leicester-Newcastle (Diretta Gol)

Ore 16:00 – Everton-Wolverhampton (Diretta Gol)

Ore 16:00 – Crystal Palace-Fulham (Diretta Gol)

Ore 16:00 – Southampton-Brighton (Diretta Gol)

Ore 18:30 – Aston Villa-Liverpool (Diretta Sky Sport Football)

Ore 21:00 – Arsenal-West Ham (Diretta Sky Sport Football)