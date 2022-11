Bolelli/Fognini-Paul/Sock in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Finals Coppa Davis 2022

Bolelli/Fognini se la vedranno contro Paul/Sock nel doppio decisivo di Italia-Stati Uniti, incontro di quarti di finale delle Finals di Coppa Davis 2022 a Malaga. Gli azzurri sognano l’accesso alle semifinali e si affidano ad un affiatato ed esperto duo come quello composto da Simone e Fabio. Capaci di conquistare uno slam, l’Australian Open nel 2015, anche in questa stagione hanno fatto molto bene arrivando ad un passo dalla qualificazione alle Atp Finals. Dall’altra parte della rete ci sarà però un giocatore che di slam ne ha vinti ben quattro. Si tratta di Jack Sock che farà coppia con Paul e non con Ram (come solitamente accade). Chi avrà la meglio?

QUANDO E COME SEGUIRLA – Le due coppie di doppio scenderanno in campo oggi (giovedì 24 novembre) come terzo match di giornata a partire dalle ore 10:00 (al termine dei due singolari). Il contesto sarà il Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga (Spagna). La superficie, invece, è il cemento indoor. La diretta televisiva dell’evento sarà affidata a Sky Sport mediante i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e Sky Sport Arena (206), Rai Sport e in streaming su SuperTenniX

Disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme NOW TV, Sky Go (solo per abbonati Sky), Rai Play e SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo singolare tra Musetti e Fritz. Il nostro sito garantirà una diretta testuale della sfida. I nostri lettori, inoltre, potranno beneficiare di news, aggiornamenti, approfondimenti, interviste, contenuti esclusivi ed highlights al termine dell’incontro.