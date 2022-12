Biathlon, start list sprint maschile Annecy-Le Grand Bornand 2022: italiani in gara e pettorali di partenza

La start list della sprint maschile di Annecy-Le Grand Bornand valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza. Il primo azzurro a partire sarà Tommaso Giacomel con il pettorale numero 6, seguito da Didier Bionaz con il 43, David Zingerle co il 72 e Daniele Fauner con l’83. Di seguito la start list completa.

1 FILLON MAILLET QUENTIN (FRA)

2 GUZIK GRZEGORZ (POL)

3 STROLIA VYTAUTAS (LTU)

4 DOHERTY SEAN (USA)

5 ZOBEL DAVID (GER)

6 GIACOMEL TOMMASO (ITA)

7 KRCMAR MICHAL (CZE)

8 ILIEV VLADIMIR (BUL)

9 REES ROMAN (GER)

10 WRIGHT CAMPBELL (NZL)

11 KIREYEV VLADISLAV (KAZ)

12 HARTWEG NIKLAS (SUI)

13 RASTORGUJEVS ANDREJS (LAT)

14 LAPSHIN TIMOFEI (KOR)

15 SAMUELSSON SEBASTIAN (SWE)

16 PRYMA ARTEM (UKR)

17 PONSILUOMA MARTIN (SWE)

18 DUDCHENKO ANTON (UKR)

19 MAGAZEEV PAVEL (MDA)

20 ANDERSEN FILIP FJELD (NOR)

43 BIONAZ DIDIER (ITA)

72 ZINGERLE DAVID (ITA)

83 FAUNER DANIELE (ITA)