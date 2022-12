Biathlon, start list inseguimento maschile Kontiolahti 2022: pettorali di partenza e italiani in gara

La start list, con i pettorali e gli italiani in gara, dell‘inseguimento maschile della prima tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon a Kontiolahti. Saranno due gli azzurri al via nell’ultima gara del weekend finlandese: Tommaso Giacomel e Didier Bionaz. Appuntamento alle ore 14.15 di domenica 4 dicembre. Di seguito la start list completa.

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 LAEGREID Sturla Holm NOR

3 REES Roman GER

4 SAMUELSSON Sebastian SWE

5 JACQUELIN Emilien FRA

6 ANDERSEN Filip Fjeld NOR

7 DALE Johannes NOR

8 NELIN Jesper SWE

9 ZOBEL David GER

10 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

11 DOLL Benedikt GER

12 KUEHN Johannes GER

13 PONSILUOMA Martin SWE

14 r FILLON MAILLET Quentin FRA

15 CLAUDE Fabien FRA

16 b HARTWEG Niklas SUI

17 STRELOW Justus GER

18 BOE Tarjei NOR

19 RUNNALLS Adam CAN

20 DOHERTY Sean USA

21 FAK Jakov SLO

22 STROLIA Vytautas LTU

23 WRIGHT Campbell NZL

24 LANGER Thierry BEL

25 SHAMAEV Dmitrii ROU

26 CLAUDE Florent BEL

27 GUIGONNAT Antonin FRA

28 SIMA Michal SVK

29 NAWRATH Philipp GER

30 PRYMA Artem UKR

31 SEPPALA Tero FIN

32 KRCMAR Michal CZE

33 HIIDENSALO Olli FIN

34 PERROT Eric FRA

35 CLAUDE Emilien FRA

36 TSYMBAL Bogdan UKR

37 CERVENKA Vaclav USA

38 CISAR Alex SLO

39 KOMATZ David AUT

40 LESIUK Taras UKR

41 BROWN Jake USA

42 MIKYSKA Tomas CZE

43 GIACOMEL Tommaso ITA

44 LEITNER Felix AUT

45 LEMMERER Harald AUT

46 PLANKO Lovro SLO

47 EDER Simon AUT

48 VIDMAR Anton SLO

49 FINELLO Jeremy SUI

50 COLTEA George ROU

51 KARLIK Mikulas CZE

52 ZAHKNA Rene EST

53 BIONAZ Didier ITA

54 TODEV Blagoy BUL

55 STALDER Sebastian SUI

56 MAGAZEEV Pavel MDA

57 TACHIZAKI Mikito JPN

58 DOMBROVSKI Karol LTU

59 DUDCHENKO Anton UKR

60 FEMLING Peppe SWE