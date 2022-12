Biathlon, risultati e classifica inseguimento maschile Hochfilzen 2022: domina Johannes Boe, sesto Giacomel

Johannes Boe fa quello che vuole e vince l’inseguimento maschile di Hochfilzen 2022, seconda tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Il norvegese rispetta i favori del pronostico e conquista una gara a senso unico, che lo vede dominare in lungo e in largo. 59^ vittoria in carriera per il talento scandinavo, addirittura la 91^ compresa le staffette. Sul podio anche Laegreid, secondo, e Jacquelin, terzo. Gara spaziale per Tommaso Giacomel, capace di concludere sesto e di centrare il miglior risultato della carriera. 43° l’altro azzurro, Didier Bionaz.

LA GARA – Ottimo avvio di Johannes Boe, che spinge fin da subito e amministra il considerevole vantaggio che ha sugli avversari. Lo zero al primo poligono non fa altro che confermare le impressioni avute fin da subito. Alle sue spalle battagliano Laegreid e Jacquelin (zero anche per loro), mentre Tommaso Giacomel parte con un ottimo zero e si guadagna la Top 10. Il secondo poligono sorride invece a Laegreid, che dimezza lo svantaggio dalla vetta complice l’errore del connazionale. Sbagliano anche Jacquelin e lo stesso Giacomel, che resta comunque in ottica primi 10. Bravo anche l’altro azzurro impegnato, Didier Bionaz, il quale trova uno zero dopo l’errore iniziale.

Il primo poligono in piedi sugella invece il trionfo di Johannes Boe, che si conferma dominante. Gli occhi sono però puntati sull’azzurro Giacomel, protagonista di uno splendido zero e capace di salire in ottava posizione. Il podio è ancora lontano, ma Tommaso se la gioca con avversari del calibro di Ponsiluoma, Dale e Fillon Maillet. Le speranze di podio per il talento di Vipiteno si spengono con l’errore al poligono finale, ma le ragioni per sorridere ci sono eccome. Giacomel chiude infatti al sesto posto, ottenendo il miglior risultato della carriera.

Vince dunque Johannes Boe davanti al connazionale Laegreid ed al francese Jacquelin. In Top 5 anche Fillon Maillet e Hartweg, poi uno straordinario Giacomel. Quattro errori totali infine per Bionaz, che taglia il traguardo per 43°.

J. Boe 33:50.7 Laegreid +47.9 Jacquelin +1:13.9 Fillon Maillet +1:22.2 Hatweg +1:35.5 Giacomel +1:42.8 Fak +1:46.2 Dale +1:47.5 Samuelsson +1:47.6 Ponsiluoma +1:53.2

43. Bionaz +4:39.0