Biathlon, individuale maschile Kontiolahti 2022 oggi in tv: programma, orari e tv

Il programma con gli orari e la diretta streaming dell’individuale maschile di Kontiolahti 2022, prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Al via la nuova stagione del biathlon, con il primo appuntamento sulle nevi finlandesi di Kontiolahti. Appuntamento oggi, martedì 29 novembre, a partire dalle ore 13.15 con l’individuale maschile. Saranno cinque gli azzurri al via: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari e David Zingerle. La gara verrà trasmesse in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.