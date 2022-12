Biathlon, Coppa del Mondo 2022/2023: classifica aggiornata dopo inseguimento maschile Hochfilzen

La classifica generale della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon aggiornata dopo l’inseguimento maschile di Hochfilzen (Austria). Altra vittoria per il norvegese Johannes Boe, che incrementa il vantaggio sugli inseguitori Laegreid e Jacquelin. Entra in Top 10 Fillon Maillet, mentre guadagna bel nove posizioni un super Tommaso Giacomel. Di seguito la classifica generale aggiornata con le prime dieci posizioni e quelle degli italiani.

IL CALENDARIO COMPLETO

LA CLASSIFICA GENERALE CON I PRIMI DIECI

1. Johannes Boe (NOR) 389

2. Sturla Holm Lægreid (NOR) 325

3. Emilien Jacquelin (FRA) 253

4. Sebastian Samuelsson (SWE) 199

5. Martin Ponsiluoma (SWE) 194

6. Niklas Hartweg (SUI) 189

7. Roman Rees (GER) 171

8. Quentin Fillon Maillet (FRA) 170

9. Filip Fjeld Andersen (NOR) 155

10. Jesper Nelin (SWE) 151

GLI ITALIANI

24. Tommaso Giacomel (ITA) 72

50. Patrick Braunhofer (ITA) 17