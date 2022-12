Bayern Monaco, l’ex tecnico Heynckes operato al cuore: “È stato il periodo peggiore della mia vita”

L’ex tecnico di Bayern Monaco e Real Madrid, Jupp Heynckes, è stato operato al cuore. Il 77enne aveva due arterie otturate e i medici hanno dovuto intervenire per evitare guai peggiori, facendo però rimanere il tedesco nel reparto di terapia intensiva per quasi due settimane. “È stato il periodo peggiore della mia vita. Non riuscivo a dormire, il tempo si trascinava, era come un martirio ”, le prime parole di Heynckes che adesso avrà un ungo periodo di degenza.