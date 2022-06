Basket: sono 16 le azzurre convocate per il raduno di Cividale del Friuli

by Christian Poliseno

Pallone Basket - Serie A1 - Foto: olimpiamilano.com

La Nazionale Femminile di basket torna a lavorare per preparare il torneo ‘Città di Cividale del Friuli’ che le Azzurre giocheranno nella città friulana il 17 con la Slovenia e il 19 con la Spagna. Le gare saranno tutte disputate alle 19.00 e trasmesse in diretta sul canale Twitch della FIP. Cinque le novità rispetto al recente raduno di Chianciano con gli innesti di Jasmine Keys, Francesca Pasa (prima convocazione con la Senior per lei), Martina Kacerik, Laura Spreafico e Beatrice Attura. Insieme a loro ci saranno anche Martina Bestagno, Alessandra Orsili, Costanza Verona, Silvia Pastrello, Valeria Trucco, Sara Madera, Maria Miccoli, Martina Fassina, Olbis Andrè, Elisa Penna, Elisa Policari.

Qui di seguito le parole del coach Lino Lardo: “Affrontiamo la seconda parte di questa preparazione estiva a Cividale e l’obiettivo sarà quello di dare continuità al buon lavoro svolto a Chianciano, lavoro culminato dal torneo di Melilla da cui abbiamo ricevuto segnali confortanti. Contro Spagna e Belgio le ragazze hanno portato in campo quanto di buono fatto durante il raduno, dimostrando di tenere il campo contro squadre di grosso calibro. A Cividale inseriremo altre giocatrici e cercheremo di affinare alcuni aspetti del gioco. Lo scopo è anche quello di creare intorno alla Nazionale femminile un bel clima visto che all’interno del gruppo si respira un’atmosfera molto stimolante: vorremmo affrontare Spagna e Slovenia davanti a un pubblico numeroso. Vorremmo far divertire chi ci verrà a vedere, anche per trasmettere i valori che la nostra Nazionale vuole sempre portare in alto”.