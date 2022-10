Basket, Serie A1 2022-2023: Pesaro batte Trieste 74-100, cronaca e tabellino

Carpegna Prosciutto Pesaro batte Pallacanestro Trieste per 74-100 nella sfida valida per la prima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa la prima vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Frank Gaines, che mette a segno 23 punti, che non bastano per regalare la vittoria a Trieste.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Abdur-Rahkman che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 18-27. Nel secondo quarto la situazione si ribalta, con i padroni di casa che si impongono anche anche ampiamente sugli ospiti, recuperando quasi tutto lo svantaggio. Si va negli spogliatoi con il risultato di 44-47.

Terzo quarto che invece vede Pesaro tornare su ed allungare di qualche punto per il rush finale. Trieste perde altri 9 punti dagli avversari, iniziando gli ultimi 10 minuti sul 60-72, con ben 12 punti di distanza. Qui cambia poco lo spartito della gara. Con Pesaro che, agevolmente, fa passare scorrere velocemente il cronometro tenendo il pallone e facendo correre Trieste, allungando anche di molto la distanza. Vittoria netta e importante per gli ospiti. Risultato finale 74-100.

IL TABELLINO

TRIESTE-PESARO 74-100 (18-27, 26-20, 16-25, 14-28)

TRIESTE: Gaines 23, Pacher 8, Bossi 3, Davis 12, Spencer 4, Deangeli 5, Campogrande 3, Vildera 4, Bartley 12, Lever 0.

PESARO: Kravic 20, Abdur-Rahkman 21, Visconti 0, Moretti 19, Tambone 14, Stazzonelli 0, Mazzola 4, Charalampopoulos 0, Tote 10, Cheatham 12, Delfino 0.