Basket, Serie A1 2022-2023: Pesaro batte Sassari 81-75, cronaca e tabellino

Carpegna Prosciutto Pesaro batte Banco di Sardegna Sassari per 81-75 nella sfida valida per la ottava giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. Il miglior marcatore della partita è Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, il quale mette a segno 27 punti, che regalano la vittoria a Pesaro.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Bendzius che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 19-20. Nel secondo quarto la situazione cambia e i padroni di casa prendono in mano il match, segnano 5 punti in più degli avversari. Si va negli spogliatoi con il risultato di 42-38.

Terzo quarto che invece vede le due squadre equilibrarsi nuovamente, con Pesaro che però non molla nonostante un Sassari più straripante. In questi 10 minuti mettono infatti a referto rispettivamente 17 e 20 punti, iniziando gli ultimi 600 secondi sul 59-58. Qui è Pesaro che dà la sterzata decisiva, con l’accellerazione finale firmata Abdur-Rahkman, che prima mette dentro 4 tiri liberi di fila, e poi una tripla, decidendo la gara. Risultato finale 81-75.

IL TABELLINO

PESARO-SASSARI 81-75 (19-20, 23-18, 17-20, 22-17)

PESARO: Kravic 12, Abdur-Rahkman 27, Visconti 6, Moretti 5, Stazzonelli 0, Mazzola 6, Gudmundsson 6, Charalampopoulos 8, Totè 3, Cheatham 8, Delfino 0.

SASSARI: Jones 13, Robinson 15, Kruslin9, Gandini 0, Devecchi 0, Treier 2, Chessa 0, Bendzius 18, Gentile 3, Diop 6, Nikolic 3, Stephens 6.