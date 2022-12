Basket, Serie A1 2022-2023: Bologna batte Pesaro 82-87, cronaca e tabellino

Virtus Segafredo Bologna batte Carpegna Prosciutto Pesaro per 82-87 nella sfida valida per la dodicesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket, portando a casa un’altra vittoria in campionato. I migliori marcatori della partita sono Dejan Kravic e Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, i quale mettono a segno 20 punti a testa, che però non bastano per regalare la vittoria a la vittoria a Pesaro.

Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano, mettendo a segno diversi canestri. Sugli scudi Shengelia che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 18-25. Nel secondo quarto la situazione cambia e si ribalta completamente, con i padroni di casa che provano a rientrare nel match, e riescono a segnare ben 8 punti in più dei veneti. Si va negli spogliatoi con il risultato di 40-39.

Terzo quarto che invece vede le due formazioni equilibrarsi ed equivalersi. Prova ad allungare Bologna, ma si fa recuperare e rimane dietro, e ancora così fino alla fine del quarto, con i padroni di casa che mettono dentro 19 punti, e gli ospiti 20. Si inizia il quarto quarto sul 73 pari. Ancora una volta è Pesaro a portarsi avanti, e a prendere un minimo vantaggio, ma a 13 secondi dalla fine, Bologna trova il pareggio. Non bastano 40 minuti, si va quindi all’over time sul 73 pari. Negli ultimi 5 minuti, rimane l’equilibrio, con i padroni di casa che, fino alla metà, tengono i 2 punti di vantaggio. Nel finale però, si abbatta il tornado Bologna, che la ribalta e la porta a casa, vincendo una gara estenuante. Risultato finale: 82-87.

IL TABELLINO

PESARO-BOLOGNA 82-87 (18-25, 22-14, 19-20, 14-14, 9-14)

PESARO: Kravic 20, Abdur-Rahkman 20, Visconti 0, Moretti 8, Tambone 0, Mazzola 6, Gudmundsson 0, Charalampopoulos 13, Toté 4, Cheatham 10, Delfino 1.

BOLOGNA: Mannion 3, Martini 0, Belinelli 4, Pajola 4, Bako 10, Jaiteh 14, Lundberg 12, Shengelia, Hackett 7, Camara 0, Weems 11, Teodosic 3.