Basket, Sassari: risolto consensualmente il contratto col coach Demis Cavina

by Christian Poliseno

Jason Burnell - Foto: profilo ufficiale Facebook Sassari

Con una breve nota ufficiale, il Sassari ha annunciato di aver rescisso consensualmente il contratto con il suo ormai ex tecnico Demis Cavina. Ecco la nota del club: “La Dinamo Banco di Sardegna comunica che in data odierna si è risolto consensualmente il contratto con Demis Cavina. A Demis l’augurio sincero della società per un futuro ricco di successi personali e professionali”.