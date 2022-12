Basket, rilasciata la statunitense Griner, Biden: “È al sicuro e sta tornando a casa”

Arrivano notizie importanti sul caso della cestista americana di Brittney Griner. La ragazza statunitense era detenuta dallo scorso febbraio in Russia ed è stata liberata in uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. La sua accusa era di traffico di droga. Ecco le parole del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden su Twitter: “Ho parlato con Brittney Griner poco fa. È al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa”.

Queste invece le sue parole in conferenza stampa: “È un giorno che abbiamo atteso a lungo, ci sono stati intensi negoziati di cui ringrazio i funzionari e tutti coloro che ci hanno aiutato ad accelerare il suo ritorno a casa. Sono orgoglioso del fatto che siamo riusciti a riunire una famiglia. È stata una vicenda terribile. Brittney è di buonumore, è contenta di tornare a casa anche se ha perso mesi della sua vita con questo trauma ma adesso potrà recuperare. È una straordinaria atleta, rappresenta al meglio i valori degli Stati Uniti, in tutti i sensi. Non ha mai chiesto un trattamento speciale, ha sempre chiesto solo di non dimenticarsi di lei né di altri americani detenuti ingiustamente”.