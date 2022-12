Basket, primo allenamento per la Griner, l’agente: “Sarà lei ad annunciare se riprende la carriera”

Dopo essere stata liberata ed essere tornata negli Usa, la cestista Brittney Griner è tornata ad allenarsi, nella base militare di Fort Sam Houston, a San Antonio in Texas. A riferirlo a Espn è la sua agente Lindsay Kagawa Colas, che ha così parlato: “Sarà lei ad annunciare se intende riprendere la carriera. Ha le vacanze per riposarsi e decidere cosa fare senza alcuna pressione. Per ora sta andando davvero, davvero bene. Sembra che abbia sopportato tutto quello che è successo in modo davvero incredibile. Ora il primo obiettivo per lei è riambientarsi in un mondo che è cambiato. Anche solo dal punto di vista della pura sicurezza, nulla sarà più come prima. Non è un destino che ha chiesto, ma penso che cercherà di utilizzare la sua fama a fin di bene”.

Negli scorsi giorni, al rientro, l’emissario del governo Usa Roger Carstens le aveva detto: “Rilassati, resta per conto tuo, visto tutto quello che hai passato”. Ma Brittney Griner ha replicato: “Oh no. Sono stata in prigione per dieci mesi sentendo solo parlare russo. Io voglio parlare”, presentandosi a tutto l’equipaggio. In settimana invece lo farà davanti alle telecamere.