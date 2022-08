Basket, Magic Johnson in vacanza a Cefalù: “Ringrazio tutti per la mia prima standing ovation in in spiaggia”

by Sofia Cioli 4

Magic Johnson ha scelto la Sicilia, in particolare Cefalù, per le sue vacanze estive. E la sua presenza non è di certo passata inosservata. “Voglio ringraziare tutta l’incredibile gente di Cefalù, in Sicilia, per avermi dato la mia prima standing ovation in una spiaggia. Le persone erano in costume e bikini!” scrive su Twitter la stella dei Lakers, che da oltre 30 anni frequenta l’Italia.