Basket Femminile, le convocate dell’Italia per i test contro Slovenia e Spagna

by Alessio Vinciguerra

Italia nazionale femminile - Foto "fiba.basketball"

Doppio impegno in vista per l’Italbasket femminile allenata da coach Lino Lardo. Le azzurre, che proseguono gli allenamenti a Cividale del Friuli (Udine), saranno impegnate venerdì 17 contro la Slovenia e domenica 19 contro la Spagna. Di seguito l’elenco completo delle giocatrici convocate.



Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Wuber Schio)

Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna)

Laura Spreafico (1991, 1.82, G-A, Costa Masnaga)

Martina Bestagno (1990, 1.89, C, Umana Reyer Venezia)

Alessandra Orsili (2001, 1.75, P, Ensino Lugo – Spagna)

Costanza Verona (1999, 1.70, P, Famila Wuber Schio)

Silvia Pastrello (2001, 1.76, G, San Martino di Lupari)

Valeria Trucco (1999, 1.92, A, Geas Sesto San Giovanni)

Sara Madera (2000, 1.90, C, Umana Reyer Venezia)

Maria Miccoli (1995, 1.82, C, Gesam Gas+Luce Lucca)

Martina Fassina (1999, 1.83, G, Lublino – Polonia)

Olbis Andrè (1998, 1.86, C, Famila Wuber Schio)

Beatrice Attura (1990, 1.70, P, Umana Reyer Venezia)

Elisa Penna (1995, 1.90, A, Umana Reyer Venezia)

Elisa Policari (1997, 1.81, P, E-Work Faenza)

Martina Kacerik (1996, 1.84, G, Passalacqua Ragusa)