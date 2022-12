Barcellona: il Tas conferma le 3 giornate di squalifica per Lewandowski

Confermate dal Tas, il tribunale amministrativo per lo sport, le tre giornate di squalifica inflitte a Robert Lewandowski. Il capocannoniere de LaLiga con 13 gol, nonché attaccante del Barcellona, era stato espulso lo scorso 8 novembre nella trasferta contro l’Osasuna per aver contestato in modo troppo plateale una decisione arbitrale. Un grave gesto nei confronti del fischietto Gil Manzano, che aveva anche lasciato intendere che l’arbitro faccia uso di sostanze proibite.