Atp Firenze 2022, Nardella: “E’ stata una scommessa vinta, vogliamo altro evento internazionale”

Il vincitore dell’Atp di Firenze 2022, Felix Auger-Aliassime, ha auspicato per il 2023 una seconda edizione del torneo. “Mi ha fatto molto piacere – ha detto il primo cittadino del capoluogo della Toscana, Dario Nardella – Noi pensiamo sempre che Firenze sia la città più bella del mondo ma quando ce lo dicono gli altri ci fa ancora più piacere. Ho scambiato due parole con il vincitore del torneo e l’ho invitato in vacanza qui: mi ha detto che stasera si divertirà per festeggiare, che Firenze è magnifica e che vorrebbe tornare a giocare da queste parti”.

“E’ stata una scommessa vinta, lo hanno detto tutti: gli organizzatori, la Federtennis e la stampa. Una scommessa vinta dopo un lunghissimo digiuno – ha aggiunto il Sindaco – Vogliamo ospitare un altro evento del circuito internazionale del tennis e, magari, anche del circuito del padel. Siamo già al lavoro. Questo test ha funzionato alla grande”.