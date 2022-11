Atp Finals Torino 2022, Nadal: “Contento di aver finito la stagione con una vittoria”

Rafa Nadal ha commentato a caldo la sua vittoria contro Casper Ruud, la prima alle Atp Finals 2022 a Torino. “Ovviamente non sono contento per com’è andato il torneo. Non è stata una settimana perfetta, ma è sempre positivo finire la stagione con un successo, specialmente contro un avversario come Casper. Torino? Per me è la prima volta qui. La città è bellissima e spero di tornare l’anno prossimo. Ringrazio tutte le persone presenti” ha detto in italiano Nadal. Lo spagnolo ha poi aggiunto: “Finalmente sono riuscito a vincere una partita da papà“. Dalla nascita di suo figlio Rafael, infatti, il tennista di Manacor aveva subito ben tre sconfitte.

