Atletica: a Parigi 2024 esordio per la 35 km mista di marcia a squadre

A Parigi 2024 sarà assegnato per la prima volta il titolo olimpico nella 35 km mista di marcia a squadre. Questa specialità andrà quindi a sostituire la 50 km maschile nella prossima edizione delle Olimpiadi. Ogni squadra in gara, secondo quando indicato dal ‘Qualification System’ pubblicato oggi dalla World Athletics, sarà composta da un uomo e da una donna, mentre gli altri dettagli regolamentari saranno resi noti in un momento successivo. Per ora, sappiamo che le squadre in competizione saranno 25, e che 16 di queste si qualificheranno in occasione dei Mondiali a squadre di marcia del 2024, e le restanti sulla base del ranking aggregando i punteggi di uomini e donne.