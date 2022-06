Atletica: Jacobs si allena di nuovo con lo Scudo Aerodinamico in vista dei Mondiali di Eugene

by Christian Poliseno

Marcell Jacobs - Foto Pagliaricci/GMT

Poco più di due settimana e ad Eugene, Oregon, prenderanno il via i Mondiali di Atletica. Il 15 luglio infatti il campione olimpico Marcell Jacobs tornerà nelle piste che contano per portare a casa altre vittorie. L’atleta italiano sta in questi giorni continuando ad allenarsi con lo Scudo Aerodinamico realizzato dall’Istituto di Scienza dello Sport del CONI effettuando delle prove sui 100m presso la Caserma dei Carabinieri “Salvo D’Acquisto” di Tor di Quinto in Roma.