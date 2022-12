Atalanta, la società passa da “Spa” a “Srl”

Giungono novità dall’ultima assemblea degli azionisti dell’Atalanta, andata in scena ieri negli studi legali di Milano. Il club nerazzurro, come riporta L’Eco di Bergamo, passa da società per azioni (Spa) a società a responsabilità limitata (Srl). Pochi cambiamenti di sostanza, una scelta fatta per “snellire” la gestione del club ma con il patrimonio netto dell’Atalanta (pari a 177,2 milioni) che non subisce alcuna variazione. Si tratta della quinta “Srl” in Serie A dopo Fiorentina, Salernitana, Sassuolo e Spezia.