Atalanta-AZ oggi in tv: orario e diretta streaming amichevole 2022

Il programma, con l’orario e la diretta testuale di Atalanta-AZ, amichevole 2022. Ultimo test per la formazione di Gasperini in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. Nelle sfide precedenti i bergamaschi sono stati sconfitti ai calci di rigore dall’Eintracht Francoforte, e hanno liquidato con un doppio 3-0 sia il Nizza che il Betis. Appuntamento alle ore 19 di questa sera, giovedì 29 dicembre. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

