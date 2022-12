Arsenal-Juventus oggi in tv: data, orario e diretta streaming amichevole 2022

Tutto pronto in Inghilterra, nella città di Londra, per la sfida Arsenal-Juventus, match amichevole in vista del ritorno, nel 2023, del campionato di Serie A. Tante le assenze, ovviamente, ma i rimasti in casa nerazzurra vorrano darsi certamente da fare per non perdere l’allenamento. La partita andrà in scena nella giornata di oggi sabato 17 dicembre alle ore 19:00 e sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky, ai canali Sky Go, Sky Sport Uno e Sky Sport Football, oltre che in streaming su Now Tv. Sportface vi offrirà una diretta testuale del match.

SEGUI LA DIRETTA