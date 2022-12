Argentina-Australia, J. Alvarez: “C’è grande entusiasmo, sentiamo il sostegno dei tifosi”

“Cerco sempre di pressare alto, stavolta è stato molto bravo De Paul e per fortuna la palla è andata in porta”. Così l’attaccante dell’Argentina Julian Alvarez commenta il suo gol e la vittoria contro l’Australia negli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. “Sento un grande entusiasmo attorno a questo gruppo da parte di tutti gli argentini – aggiunge -. Sentiamo l’appoggio da parte dei tifosi, in ogni stadio in cui andiamo sono sempre di più ed è importantissimo per noi”.