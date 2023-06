Alcaraz-Fils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2023

Carlos Alcaraz sfiderà Arthur Fils al primo turno dell’ATP 500 del Queen’s 2023, in programma dal 19 al 25 giugno. Match tutt’altro che scontato per lo spagnolo, all’esordio stagionale sull’erba e opposto a un avversario che vi ha invece giocato già cinque partite, vincendo quattro (seppur tutte a livello di qualificazioni). Occhi puntati dunque sul debutto assoluto in questo torneo di Alcaraz, reduce dalla sconfitta a Parigi contro Djokovic e determinato a ritrovare il suo miglior livello in vista di Wimbledon. Tra i due non ci sono precedenti, ma a scendere in campo con i favori del pronostico sarà ovviamente lo spagnolo.

Alcaraz e Fils scenderanno in campo oggi, martedì 20 giugno come secondo match sul Centrale dalle ore 13:00 (le 12:00 locali), al termine di Cressy-Rune. Il torneo è trasmesso sia da Sky Sport Tennis che da SuperTennis, oltre che in streaming sulle piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW e SuperTennix (entrambe previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’evento che apre questa stagione erbivora che ci porterà a Wimbledon tra poche settimane. Il nostro sito garantirà ai propri lettori dirette testuali, news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della competizione.