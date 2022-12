Al-Khelaifi attacca Juventus, Barcellona e Real Madrid: “Se non vi piace la Champions, non giocatela”

A Sky Sports Uk, Nasser Al-Khelaifi, presidente del Psg, ha parlato ancora della Superlega attaccando i tre club irriducibili, vale a dire Barcellona, Real Madrid e Juventus: “A Barcellona, Real Madrid e Juventus chiedo solo una cosa, ma cosa volete? Non vi piace la Champions League come è ora? E allora non giocatela, partecipate solo ai campionati. Se a me non piace una cosa semplicemente non la faccio. Lo sport deve essere così, non deve essere la vetrina per nessun politico. Io non sono un politico e non mi interessa farlo. E sono orgoglioso di quanto stiamo facendo col calcio nel mio paese, il Qatar”.