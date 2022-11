A che ora comincia Ballando con le Stelle? Orario diverso per via di Argentina-Messico

Cambio d’orario per ‘Ballando con le Stelle’ che questa sera, sabato 26 novembre, vivrà la prima semifinale. Su Rai Uno però cambia tutto: alle 20 infatti c’è l’attesissima partita tra Argentina e Messico, valevole per i Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar, motivo per cui la puntata – che di solito comincia alle 20:30 – slitterà a non prima delle ore 22. Tante le polemiche per questa scelta ma alla fine la Rai ha deciso di tenere la puntata a seguire del match tra gli argentini e i messicani. Tra l’altro lo sport sarà il grande protagonista anche di questa prima semifinale: perché come ospite speciale c’è Marcell Jacobs, campione olimpico ed europeo sui 100 metri piani. Che questa sera però dovrà esibirsi ballando. Magari dopo aver dato un occhio a Lionel Messi e compagni.