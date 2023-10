MotoGP, GP Thailandia 2023 in tv: programma, date, orari e diretta streaming

Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio della Thailandia, valevole per il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Moto GP, in programma da venerdì 27 a domenica 29 ottobre a Buriram.

Giovedì 26 ottobre avrà luogo come di consueto la conferenza stampa dei piloti, che presenteranno il weekend. Venerdì 27 si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 5:45 e la seconda alle ore 10. Sabato 28, alle ore 5:10, avranno luogo le prove libere 3, mentre alle 5:50 si svolgeranno le qualifiche. Si torna in pista per la Sprint alle 10. Domenica 29 ottobre warm-up alle ore 4:40 e gara alle ore 9.

Tutto il Gran Premio della della Thailandia sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it seguirà la tre giorni a Buriram con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento.

Il programma del GP della Thailandia

Venerdì 27 ottobre

5:45– Prove libere 1

10:00 – Prove libere 2

Sabato 28 ottobre

5:10 – Prove libere 3

5:50 – Qualifiche

10:00 – Sprint

Domenica 29 ottobre

4:40 – Warm Up

9:00 – Gara