Tiro con l’arco, 122 medaglie in 17 eventi internazionali per l’Italia nel 2022

L’anno che si sta per concludere è stato davvero storico per la nazionale italiana di tiro con l’arco, sia al maschile che al femminile. Gli azzurri e le azzurre hanno infatti conquistato ben 112 medaglie in 17 eventi internazionali, dai senior alle giovanili, nel corso del 2022. Nello specifico sono stati portati a casa 44 ori, 43 argenti e 25 bronzi, con una sola tappa di Coppa del Mondo, a Parigi, in tutto l’anno in cui l’Italia non ha vinto nulla.