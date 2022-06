Wta S-Hertogenbosch 2022, qualificazioni: Stefanini fermata all’esordio

by Enrico Ricciulli

Lucrezia Stefanini - Foto Marta Magni

Non ce l’ha fatta Lucrezia Stefanini nel primo turno delle qualificazioni del torneo Wta 250 di S-Hertogenbosch (erba). L’azzurra si è dovuta arrendere contro la sedicenne australiana Taylah Preston, impostasi per 6-2 4-6 6-4 in poco più di due ore di partita. Dopo che le due giocatrici si sono spartite i primi due set, tutto si è deciso al terzo. Qui la giovane aussie ha levato la battuta all’italiana nel quinto game, al termine di un combattuto game ai vantaggi (3-2). La toscana non si è arresa e nell’ottavo gioco ha trovato le forze per rientrare in partita alla prima chance a disposizione (4-4). La sua avversaria, tuttavia, non si è scomposta. Proprio nel momento in cui Stefanini sembrava avere in pugno l’inerzia del match, è riuscita a trovare il break decisivo nel nono game (5-4). Il braccio di Preston non ha tremato nell’ultimo gioco. La numero 814 del mondo ha chiuso sul 6-4 guadagnandosi il pass per il turno decisivo del tabellone cadetto, dove se la vedrà contro una tra l’olandese Kerkhove o la cipriota Serban.