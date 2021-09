Wta Portoroz 2021: programma e orari di giovedì 16 settembre con Paolini

by Davide Triolo

Jasmine Paolini - Foto Ray Giubilo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Portoroz 2021, in riferimento alla giornata di giovedì 16 settembre. In campo l’azzurra Jasmine Paolini, la quale aprirà le danze sul centrale dalle ore 11.00, opposta alla russa Anna Kalinskaya; sfida complessa per la tennista toscana, la quale dovrà offrire il meglio di sé per passare il turno. In campo anche Tereza Martincova, che dovrà vedersela con la più esperta Sorana Cirstea. Di seguito il programma del torneo sul cemento sloveno.

PROGRAMMA WTA 250 PORTOROZ 2021 (16 SETTEMBRE)

CENTER COURT

dalle ore 11.00 – Paolini vs Kalinskaya

a seguire – Martincova vs Cirstea

a seguire – Juvan vs Krunic