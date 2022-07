Wta Palermo 2022: programma e orari di martedì 19 luglio con cinque italiane

by Davide Triolo

Sara Errani - Foto Ray Giubilo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Wta 250 di Palermo 2022, per quanto riguarda la giornata di martedì 19 luglio. Di scena cinque giocatrici italiane sulla terra rossa siciliana, tra le quali due specialiste della superficie, ossia Sara Errani e Martina Trevisan; la romagnola sfiderà Elisabetta Cocciaretto nel contesto di un derby italiano, mentre la toscana dovrà vedersela con la russa Elina Avanesyan. In campo inoltre Lucia Bronzetti contro la cinese Xiyu Wang, così come Lucrezia Stefanini, la quale sarà opposta all’ungherese Panna Udvardy. Di seguito tutti i match di giornata nel capoluogo siciliano.

ORDINE DI GIOCO WTA 250 PALERMO 2022 (MARTEDI 19 LUGLIO)

CENTRALE

ore 16 Fourlis vs (2) Putintseva

a seguire Paquet vs (4) Garcia

non prima delle ore 20 (WC) Errani vs (WC) Cocciaretto

a seguire (1) Trevisan vs Avanesyan

CAMPO 6

ore 16 Bronzetti vs Wang

a seguire Stefanini vs Udvardy

a seguire Wang vs Grabher

CAMPO 2

ore 16 (7) Bondar vs Burel

a seguire Muhammad vs (8) Parrizas Diaz

a seguire Davis vs Parry