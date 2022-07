Wta Palermo 2022: Paolini eroica, rimonta da brividi su Parrizas-Diaz e prima semifinale dell’anno

by Giorgio Billone

Jasmine Paolini - PalermoLadiesOpen

E’ una Jasmine Paolini semplicemente eroica quella che batte in tre set tiratissimi la numero otto del tabellone del torneo Wta di Palermo 2022, Nuria Parrizas-Diaz, in un match di rara intensità e durato oltre tre ore. L’azzurra raggiunge così la prima semifinale dell’anno nel circuito maggiore (la terza in carriera) e aspetta la vincitrice del match tra Lucia Bronzetti e Caroline Garcia. Punteggio finale sul centrale del Country Club 6-7(5) 7-5 6-2.

Primo set che si apre con un buon turno di battuta per l’azzurra, poi la Paolini ha un’opportunità per un break immediato, ma non la sfrutta. Contrappasso pesante da subire per lei, visto che nel terzo gioco un passaggio a vuoto improvviso le costa il break. Dopo aver commesso alcuni gratuiti di troppo, la toscana deve anche evitare di finire sotto di due break e annulla le opportunità che si era costruita la spagnola. Le palle per il controbreak della toscana ci sono, addirittura due, ma l’azzurra si fa rimontare dalla Parrizas-Diaz che alza sempre il livello nei momenti più difficili. Dopo alcuni turni di battuta agevoli per entrambe, si arriva al decimo gioco in cui Paolini ha le spalle al muro. Gioca però un grandissimo game in risposta e stavolta converte la palla break ai vantaggi, portandosi sul 5-5. Dopo aver difeso una palla break nel suo turno di battuta, la nativa di Bagni di Lucca ha a sua volta una chance, che è anche palla set, ma la spreca in modo grossolano e si va al tie-break. Qui purtroppo Jasmine finisce sotto 6-1, salvo risalire la china sul 6-5 e due servizi, ma in risposta la Parrizas-Diaz la sorprende e si prende un set combattutissimo durato un’ora e nove minuti.

Dopo un toilet break della spagnola, il secondo set si apre male per l’azzurra, che paga forse a livello psicologico quanto accaduto nel primo parziale e cede subito il servizio. Parrizas-Diaz allunga così sullo 0-3 e poi sull’1-4, poi altro momento difficile per Paolini che va sotto 0-40 ma che con cinque punti in fila e una prima che torna a funzionare tiene la battuta restando a galla. E’ la chiave di volta dell’incontro, visto che l’azzurra alza il livello in modo forse inaspettato e trova le energie per strappare a quindici il servizio alla rivale e accorciando sul 4-5. Il pubblico, già scatenato, prima aiuta la Paolini a salvare due match point nel suo turno di battuta, poi va in visibilio quando l’azzurra ottiene palla break anche nel successivo turno in risposta, e sfruttandola sale sul 6-5 per poi chiudere in un dodicesimo game al cardiopalma. 7-5 e si va così al terzo set.

E’ un parziale decisivo trionfale per l’azzurra, che si porta subito avanti di un break salvo essere immediatamente ripagata con la stessa moneta. Ma il vento è cambiato e con il supporto del pubblico palermitano la Paolini trova traiettorie meravigliose e la forza di strappare ancora una volta il servizio alla rivale. Questa volta la Parrizas-Diaz, seppur sempre concentrata su ogni punto, non ha scampo: Jasmine tiene la battuta e crea un solco che non viene più colmato, fino alla vittoria con un netto 6-2 che le spalanca le porte della semifinale.