Wta Palermo 2022: Bronzetti vince il derby azzurro con Paolini e raggiunge la prima finale nel circuito maggiore

by Enrico Ricciulli

Lucia Bronzetti, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giubilo

E’ Lucia Bronzetti l’azzurra che giocherà la finale del torneo Wta di Palermo 2022. La riminese, sotto 6-0 nel primo set, rimonta con un doppio 6-3 6-3 e batte Jasmine Paolini guadagnandosi il primo atto conclusivo di un torneo del circuito maggiore. Delusione per la toscana, che per larghi tratti è sembrata in controllo, salvo poi crollare alla distanza contro una più solida Bronzetti, che puntella il suo best ranking portandosi alla posizione 65 e che domani, ore 20, sfiderà una tra Begu e Sorribes Tormo.

IL MATCH – L’inizio sembrerebbe premiare Bronzetti, che in apertura si procura subito tre palle break consecutive. Paolini le cancella magistralmente (1-0) e da qui in poi è un autentico dominio della toscana. Quest’ultima leva il servizio alla romagnola nel secondo (2-0), quarto (4-0) e sesto gioco per conquistare il parziale con un sonoro 6-0 in poco meno di mezzora. Nel secondo set Lucia prova a darsi una scossa specialmente dal punto di vista mentale e nel primo game trova un break provvidenziale per lei (1-0), poi confermato da un ottimo turno di servizio nel gioco successivo (2-0). Le due iniziano a concedere relativamente poco alla battuta e si procede abbastanza velocemente. L’equilibrio s’interrompe nel nono game, quando Lucia trova un game di risposta sontuoso, che coincide con il break che le regala il set decisivo: 6-3. Nel terzo set è Paolini a trovare il break per prima, non riesce però a confermarlo e si ritorna in parità. Sul 3-3 Paolini sembra però poter di nuovo breakkare, issandosi sullo 0-40, ma la Bronzetti va in trincea e tiene la battuta. A quel punto a livello psicologico è un macigno per la toscana, che perde completamente il controllo del servizio e ai vantaggi con un doppio fallo si consegna alla riminese, che vola sul 5-3 strappandole il servizio e poi chiude il match nel nono game.