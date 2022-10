Wta Guadalajara 2022, troppa Gauff per Trevisan: finisce 6-0 6-3 negli ottavi

Termina negli ottavi il buon torneo di Martina Trevisan nel Wta 1000 di Guadalajara 2022. L’azzurra, che era reduce da due belle affermazioni contro Hibino e Siniakova, oggi nulla ha potuto contro l’astro nascente del tennis mondiale Coco Gauff. La giovane tennista statunitense si è imposta con il punteggio di 6-0 6-3 in un’ora e due minuti di gioco.

LA PARTITA – Lo score del primo set è in realtà un po’ cattivo nei confronti della tennista toscana, che nei primi games ha lottato alla pari con la sua avversaria e ha avuto diverse occasioni. In totale sono stati cinque le palle break avute da Martina tra il primo e il terzo game dell’incontro, purtroppo senza concretizzarne alcuna. Forse leggermente demoralizzata per le chances mancate, poi Trevisan ha ceduto di schianto, perdendo nettamente i tre games successivi che hanno portato al 6-0 Gauff.

Situazione più o meno simile quella che si registra ad inizio secondo frazione. L’americana annulla due palle break nel primo game e prende nuovamente il largo, andando avanti 3-0. Arriva però l’unica reazione del match da parte della semifinalista del Roland Garros, che dall’1-4 riesce ad operare il contro break, ritornando sotto sul 3-4. Qui, purtroppo, cede ancora una volta la battuta e la Gauff non si volta più indietro, chiudendo per 6-3 nel game successivo.