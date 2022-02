Wta Dubai 2022, delineate le semifinali: ok Halep, suicidio Kvitova

by Enrico Ricciulli

Simona Halep - foto Ray Giubilo

E’ tutto pronto per le semifinali del torneo Wta 500 di Dubai (hard). Quest’oggi, infatti, sul cemento emirato sono andati in scena i quarti di finale. Grandissima vittoria di Jelena Ostapenko, che ha avuto la meglio per 5-7 7-5 7-6(9) dopo 2h e 42 minuti di gioco sulla ceca Petra Kvitova. La lettone ha prevalso in un match davvero rocambolesco. La sua avversaria, infatti, ha servito per ben due volte per il match, la prima sul 5-4 nel secondo set e la seconda sul 5-4 nel terzo. In entrambi i casi, però, ha fallito e l’ex vincitrice del Roland Garros ne ha approfittato. Nel tie-break finale è riuscita a chiudere al quarto match point disponibile dopo che la ceca, per non farsi mancare nulla, ne aveva avuto uno sul punteggio di 8-7.

Al penultimo atto Ostapenko affronterà niente meno che Simona Halep. La rumena ha sconfitto per 6-4 6-3 Ons Jabeur in un match che si è rivelato più complicato di quanto possa dire il punteggio. La tunisina, infatti, ha ceduto solamente nel decimo gioco nel primo set e nel secondo è scappata anche avanti di un break (0-2). La terza semifinalista è la russa Veronika Kudermetova, che ha battuto per 6-2 5-7 6-4 la svizzera Jil Teichman. La tennista sovietica ha dominato le operazioni nel primo set salvo poi subire il rientro dell’avversaria nel secondo. Nel terzo, poi, a fare la differenza sono stati gli ultimi tre game con la russa che dal 4-3 sotto ha piazzato uno splendido parziale di tre giochi consecutivi. La numero 31 del mondo affronterà per un posto in finale la ceca Marketa Vondrousova. Quest’ultima, in un match contraddistinto dalle tante palle break, ha sconfitto per 6-4 7-5 l’ucraina Dayana Yastremska. Quest’ultima si è trovata avanti per 5-2 nella prima frazione ma alla fine non è riuscita a chiudere ed è uscita dal torneo in due set.