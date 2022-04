Wta Charleston 2022, Paolini out al secondo turno: Pegula avanti in scioltezza

by Enrico Ricciulli

Jasmine Paolini - Foto Adelchi Fioriti

Nulla da fare per Jasmine Paolini nel secondo turno del torneo Wta 500 di Charleston 2022 (terra verde). L’azzurra (per la terza volta su tre in carriera) si è dovuta arrendere contro l’americana Jessica Pegula, impostasi con un secco 6-2 6-1 dopo un’ora e due minuti di gioco. Agli ottavi di finale troverà una connazionale ovvero Coco Vandeweghe. E dire che l’italiana si è trovata anche sul 2-0 nel primo set. Da lì però l’avversaria ha piazzato un parziale di sei giochi a zero che ha condannato la giocatrice toscana. Quest’ultima nel secondo set ha palesato ulteriori difficoltà alla battuta facendosi togliere la battuta addirittura quattro volte dalla statunitense. Nel mezzo anche un break messo a segno da Paolini, decisamente troppo poco però per impensierire Pegula.