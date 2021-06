Wta Berlino 2021, Samsonova elimina Azarenka: sarà finale contro Bencic

by Daniele Forsinetti

Belinda Bencic - Foto digitalflow.ch

La svizzera Belinda Bencic batte in due 7-5 6-4 set la francese Alizé Cornet nel match valevole per la prima semifinale del torneo Wta di Berlino 2021 e, archiviata la grande battaglia odierna, si prepara a disputare la finale in programma nella giornata di domani. A contendere il titolo all’elvetica, a sorpresa, sarà la russa Ludmila Samsonova che si è sbarazzata in due parziali con il netto punteggio di 6-4 6-2 della bielorussa Viktoria Azarenka, numero 16 del mondo. Una finale, dunque, che agli albori della manifestazione non era facilmente pronosticabile, ma che domani senza ombra di dubbio regalerà emozioni.