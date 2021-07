Wta Belgrado 2021, Trevisan si arrende ai quarti: Rus passa in due set

by Giorgio Billone

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Niente da fare per Martina Trevisan ai quarti di finale del torneo Wta di Belgrado 2021. L’azzurra, quinta testa di serie del tabellone serbo, si arrende alla numero 2 del seeding, l’olandese Arantxa Rus, che passa con un netto 6-1 6-4. La toscana non gioca un brutto tennis, ma nei momenti topici e soprattutto nel primo set le è mancato qualcosa. Niente semifinali, dunque, per lei in questo 125k prestigioso in quanto torneo più importante della settimana del circuito femminile.

L’azzurra nel primo set è un disastro purtroppo al servizio e non tiene nemmeno un turno di battuta: arrivano così tre break per l’olandese, che inizialmente aveva lasciato spazio al controbreak della Trevisan, salvo poi prendere il largo e chiudere 6-1 in trentacinque minuti. Ben più lottato e ricco di pathos, invece, il secondo set: anche qui c’è un botta e risposta in avvio con la toscana che si fa strappare il servizio ma che è capace subito di trovare il controbreak. E’ però fatale nel quinto game un altro break della Rus, che stavolta, pur concedendo ancora due palle break, riesce a mantenere alta la concentrazione e dopo una palla match sprecata in risposta fa suo l’incontro servendo nel decimo gioco del secondo parziale.