Wta Belgrado 2021: Trevisan avanza, Rosatello si arrende al primo turno

by Giorgio Billone

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Giornata agrodolce al torneo Wta 125 di Belgrado 2021 per l’Italia del tennis femminile. Due erano le azzurre impegnate al primo turno e una di queste, la più quotata Martina Trevisan, è riuscita a staccare il pass per il secondo turno al terzo set contro l’ungherese Udvardy, mentre Camilla Rosatello non è riuscita ad avere la meglio nella maratona contro la serba Danilovic, più avanti di lei di oltre duecento posizioni nel ranking mondiale.

La Trevisan, quinta testa di serie di questo tabellone, ha vinto il primo turno con un secco 6-3, ma con lo stesso risultato è stata costretta al terzo set dalla Udvardy, oggi davvero in grande spolvero. La magiara prova a lottare nel parziale decisivo, ma un break al momento giusto promuove la toscana per 6-4. Una vera battaglia, invece, in serata per la Rosatello, che vince il primo set per 6-3 e sembra spadroneggiare anche nel secondo. Purtroppo, la Danilovic le strappa il servizio e si porta su 6-4, quindi terzo set lottatissimo che ha la sua naturale conclusione in un tie-break serrato in cui la croata la spunta sull’azzurra per 7-5.