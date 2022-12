Wta Auckland 2023, Errani e Stefanini nel tabellone di qualificazione

Dopo che la United Cup ha inaugurato la stagione tennistica 2023, è ora di concentrarsi anche sui tornei individuali che prenderanno il via nel corso dei prossimi giorni. Si torna a giocare ad Auckland per il tradizionale WTA 250 dopo tre anni a causa del covid. Elisabetta Cocciaretto difenderà i colori azzurri nel tabellone principale, ma altre due nostre giocatrici proveranno a passare attraverso le qualificazioni, che scatteranno domani. Sara Errani è la numero quattro del tabellone ed esordirà contro la wild card locale Yang, per poi eventualmente contendere l’accesso al main draw a Masarova o Sebov. Lucrezia Stefanini esordirà invece contro la settima testa di serie Arantxa Rus ed è nello spot presidiata dalla numero uno Bonaventure.

GLI SPOT DELLE AZZURRE

(1) Y. Bonaventure vs E. Jacquemot

L. Stefanini vs (7) A. Rus

(4) S. Errani vs (WC) V. Yang

(WC) K. Sebov vs (12) R. Masarova