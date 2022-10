Wta 500 San Diego 2022: Trevisan facile al secondo turno, Osorio battuta in due set

Martina Trevisan avanza al secondo turno del torneo Wta 500 di San Diego 2022 (cemento outdoor con un montepremi di 757.900 dollari) in corso di svolgimento al Barnes Tennis Center, in California. La numero uno d’Italia e numero 31 del ranking mondiale non ha avuto problemi a spazzare via la colombiana Camila Osorio, battendola per 6-3 6-4 in un’ora e ventitré minuti di gioco. Adesso al secondo turno impegno molto complicato per l’azzurra, visto che se la dovrà vedere con la statunitense esperta Danielle Collins, numero diciannove al mondo e capace di battere la Garcia, testa di serie numero sette del seeding, per 6-3 7-6(4).

Un match abbastanza anomalo e a due facce quello giocata dall’azzurra, che nel primo set si unisce alla sua avversaria in un’incredibile serie di break e controbreak. Dei nove game giocati, soltanto in uno viene tenuto il servizio, e per fortuna a riuscirci è proprio la toscana nel sesto gioco, che le consente di allungare sul 4-2 dopo aver breakkato per tre volte la rivale e aver subito due controbreak. Trevisan poi trova l’ennesimo break per portarsi sul 5-2, cede la battuta nel suo turno ma strappa ancora il servizio alla rivale e porta a casa il primo set.

Nel secondo set ancora botta e risposta in avvio con break e controbreak e stavolta è Martina a perdere per prima la battuta. Riesce a mettere in piedi tutto e ancora una volta l’azzurra non è spietata nel finale con il turno al servizio per vincere il match, ma dopo aver subito il controbreak alla seconda palla match in risposta riesce a sorprendere la Osorio, veramente inguardabile stanotte, e a chiuderla sul 6-3 6-4. Al Wta San Diego prosegue così la corsa di Martina Trevisan.