Wta 250 Monastir 2022, Stefanini batte Watson e centra il main draw

Splendida qualificazione per Lucrezia Stefanini nel Wta 250 di Monastir. L’azzurra ha impiegato poco più di un’ora di gioco per avere la meglio sulla britannica Heather Watson, testa di serie numero cinque del tabellone. Partita senza storia, vinta con lo score di 6-1 6-3, in cui la classe ’98 toscana è stata brava a reagire subito all’unico momento di difficoltà, quando nel secondo set si è trovata 3-3 dopo essere stata in vantaggio per 3-1. Per Lucrezia è la dodicesima vittoria negli ultimi tredici incontri disputati tra tornei ITF e WTA.

IL TABELLONE PRINCIPALE