Wta 1000 Miami, Swiatek ok: Brengle battuta in due set

by Mattia Zucchiatti

Iga Swiatek, Indian Wells 2022 - foto Ray Giubilo

Vittoria agevole per festeggiare il primato nel ranking Wta per Iga Swiatek che ha battuto e dominato Madison Brengle col punteggio di 6-0 6-3. Alla polacca bastano appena 25 minuti per conquistare il primo set per 6-0. Nel secondo set, dopo sette giochi consecutivi, la statunitense vince il suo primo game dell’incontro sull’1-1. Al quinto game l’americana strappa il servizio, ma il controbreak della Swiatek indirizza nuovamente il match che si chiude in un’ora e 6 minuti. Dopo il ritiro di Ashleigh Barty il tennis femminile ha una nuova numero uno del mondo: è la prima polacca a riuscirci.