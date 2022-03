Wta 1000 Indian Wells 2022: Giorgi si ritira dal torneo, al suo posto Osaka

by Davide Triolo

Camila Giorgi - foto Ray Giubilo

Camila Giorgi ha annunciato il proprio ritiro dal tabellone principale del Wta 1000 di Indian Wells 2022. La giocatrice marchigiana, prima italiana per ranking, non sarà del torneo per motivi attualmente ignoti; non è chiaro se vi siano problemi fisici alla radice della sua decisione o semplice programmazione per gestire la stagione nel migliore dei modi. Ciò che è certo è che l’Italia perderà la sua tennista potenzialmente più rilevante, outsider pericolosa su ogni superficie, sebbene non stia vivendo il miglior periodo in carriera. Resta in main draw invece Jasmine Paolini, toscana particolarmente sotto i riflettori tra il 2021 e il 2022, con l’affermazione a Portoroz come ciliegina sulla torta. Per una Giorgi che va, una Naomi Osaka che viene: la pluricampionessa Slam giapponese prenderà il posto dell’azzurra in tabellone.

