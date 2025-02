Esordio con vittoria per Jasmine Paolini nel Wta 1000 di Dubai 2025. L’azzurra, testa di serie numero 4 e campionessa in carica del torneo, ha superato la qualificata tedesca Eva Lys con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 37 minuti di gioco. Gara molto tribolata, dal momento che si è concluso oltre otto ore dopo il suo inizio, a causa delle numerose interruzioni dovute alla pioggia. La toscana classe ’96 non ha però perso la concentrazione, e al definitivo rientro in campo ha archiviato rapidamente la pratica. Nel prossimo turno, Paolini attende la vincente del match tra la statunitense Sofia Kenin e l’ucraina Marta Kostyuk.

La cronaca di Paolini-Lys

Buon avvio di match per Paolini, che toglie il servizio a Lys nel quarto gioco e sale 3-1 sfruttando l’unica palla break concessa dalla tedesca. Reazione di Lys, che trova il contro break immediato e riporta il set on serve sul 3-2. Servizi che iniziano ad essere meno incisivi e arriva il terzo break consecutivo. Passaggio a vuoto della tedesca, che perde la battuta a zero e torna sotto di un break sul 4-2. Paolini questa volta non sbaglia e allunga sul 5-2. In chiusura di set Lys cede nuovamente il servizio per il 6-2 finale in 30 minuti.

Secondo set sulla scia del finale del primo. Altro break di Paolini, che scappa via subito sul 3-0. Lys resta in partita e approfitta del calo di tensione della toscana per riportare il set on serve sul 3-3. Rimonta e sorpasso della tedesca che trova il secondo break consecutivo e sale 4-3 e servizio. Paolini reagisce e, dopo tre palle break non concretizzate, ritorna in parità sul 4-4. Si prosegue seguendo i turni di battuta fino al 6-5 Paolini e servizio Lys. La tedesca va in difficoltà e concede due pericolosi match point. Nel momento decisivo dell’incontro arriva la pioggia, che forza l’interruzione sul 30-40. Al rientro in campo, un errore di dritto della tedesca è subito fatale: Jasmine trova il break e chiude l’incontro 6-2 7-5.

Gli altri risultati di oggi a Dubai

Nelle altre gare disputate oggi, malgrado le difficoltà dal punto di vista meteorologico che hanno rallentato lo svolgimento delle gare, Elena Rybakina approda al terzo turno battendo con un netto 6-3 6-2 la qualificata giapponese Moyuka Uchijima, che ieri si era presa lo scalpo di Ostapenko. Avanti senza problemi anche Paula Badosa, che va di fretta contro Elise Mertens e chiude 6-2 6-1. Molto più equilibrata infine la sfida tra Diana Shnaider e Linda Noskova, con la ceca che ha portato a casa l’incontro in tre set, con il punteggio di 7-6(8) 4-6 6-3 in tre ore e sei minuti effettivi di gioco.